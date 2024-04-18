إثر سرقة .. الحكم غيابياً بالسجن عشر سنوات لمسؤول سابق في شركة ديالى العامة

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، يوم الخميس، صدور قرار حكمٍ غيابياً بحقِّ مسؤولٍ سابقٍ في إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن في محافظة ديالى، إثر تهمةٍ تتعلَّق باقتراف سرقة أموال الدولة.

أفاد بيان صادر عن مكتب الإعلام والاتصال الحكوميّ في الهيئة، وفي معرض حديثه عن القضيَّة التي حقَّقت فيها الهيئة وأحالتها على القضاء، بإصدار محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزيَّة قرار حكمٍ غيابياً يقضي بالسجن عشر سنواتٍ بحقّ (محمود حسن حسين) معاون مدير التصاريح الأمنيَّة في شركة ديالى العامَّة سابقاً.

وأردف مكتب الإعلام أنَّ الحكم، الذي صدر استناداً إلى أحكام المادة (444/ أحد عشر) من قانون العقوبات، جاء على خلفيَّة القضيَّة الخاصَّة بسرقة حديد السكراب ومُخلَّفات النحاس المُعدّ للتهريب من مقرّ شركة ديالى العامَّة.