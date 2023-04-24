إثر زيارة السوداني.. وزير الكهرباء يصدر 5 توجيهات تخص التجهيز والتشغيل

شفق نيوز/ أصدر وزير الكهرباء زياد علي فاضل، يوم الأثنين، 5 توجيهات إلى مراكز السيطرة ودوائر التوزيع وفرق المتابعة الفنية في جميع تشكيلات الوزارة، وذلك على إثر زيارة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، للوزارة، وفق بيان ورد الى وكالة شفق نيوز.

وبحسب البيان فقد تضمنت التوجيهات:

أولا / العمل على ربط جميع المحطات التحويلية والثانوية الوسطية والطرفية بمنظومة (سكادا) لمراقبة التشغيل والتجهيز عن بعد .

ثانياً/ تشكيل فرق متابعة جوالة تحقق زيارات ميدانية مفاجئة الى المحطات تدقق سجلات وأوقات التشغيل ، واحمال المغذيات (اللوكشيد) .

ثالثاً/ تعنى دوائر السيطرة بتوحيد برمجة المغذيات المتقابلة والمتداخلة شبكاتها لمنع أي تبادل تغذية ، وعلى جميع قطاعات ومراكز الصيانة التنسيق بهذا الشأن .

رابعاً/ يمنع منعاً باتاً القيام بأعمال الصيانة أثناء فترة تشغيل المغذيات الا بالحالات الطارئة ، وتكون الصيانة بوقت اطفاء المغذيات للبرمجة .

خامساً/ ضرورة قيام أقسام التشغيل والأقسام الفنية بمتابعة شؤون مشغلي المحطات وكفائتهم الفنية، والحرص على تدويرهم بشكل دوري لمنع قيام اي محسوبية لمناطق دون اخرى .

وفي ساعة متقدمة من ليل أمس، أجرى السوداني، زيارة هي الأولى من نوعها إلى مركز السيطرة الوطني للكهرباء الواقع في منطقة الأمين، جنوب شرق بغداد، الذي يُعنى بتوزيع حصص إنتاج التيار الكهربائي للعاصمة بغداد والمحافظات، ونقل الإيعازات ووصولها في حال حدوث انفصال أو عارض فني أو تجاوزِ محافظةٍ على حصة محافظة أخرى ومعالجتها.

ويستغرب مراقبون توجيه وزير الكهرباء بربط المحطات بنظام (سكادا)، إذ سبق وأن أكد المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء أحمد موسى، في حديث سابق لوكالة لوكالة شفق نيوز، ان المحطات الطرفية والوسطية مربوطة بنظام سكادا، ولا يمكن لأي مشغل أن يتلاعب بالبرمجة، وأن هناك جهات رقابية تتابع البرمجة، كذلك هناك سجل للأحمال، وهناك جدول للبرمجة تشعر بها السيطرة الوطنية والتوزيع.

كما اكد موسى حينها، أن هناك فرقاً رقابية أيضاً مشكلة من الوزارة تزور المحطات بشكل يومي ومفاجئ، تقوم بالاطلاع على جداول البرمجة و مطابقتها مع الكميات المنتجة والمتوفرة.