مستشفيات الأنبار تدخل في حالة إنذار قصوى وصحتها تدعو إلى عدم الخروج من المنازل

شفق نيوز/ أطلقت دائرة صحة محافظة الأنبار غربي البلاد، اليوم الجمعة، نداءاً تحذيرياً إلى السكان جراء العاصفة الترابية التي اجتاحتها، داعية إياهم إلى عدم الخروج من المنزل إلا للحالات الضرورية، واخذ الحيطة و الحذر للاشخاص المصابين بالربو القصبي.

وأعلنت صحة الانبار في بيان اليوم، جاهزيتها تحسبا لأي طارئ، ووضع طوارئ المستشفيات بحالة انذار قصوى وإستنفار تام للكوادر الصحية حسب توجيه مدير عام دائرة صحة الانبار الدكتور خضير خلف شلال.

و نصحت الدائرة في بيانها، سكان المحافظة بتوخي الحذر والالتزام بالإرشادات الصادرة عن اعلام صحة الانبار تجنبا للاختناق، ولا سيما للأشخاص الذين لديهم أمراض الحساسية والأمراض الصدرية. ودعت صحة الانبار السكان الذين يعانون من مشاكل تنفسية إلى عدم مغادرة منازلهم أو وضع الكمامة في حال اضطروا للخروج.

وكانت مقاطع فيديو متداولة قد أظهرت تصاعد غبار كثيف في سماء محافظة الأنبار اضافة الى زيادة في سرعة الرياح، وقال شهود عيان إن العاصفة الترابية تتوجه صوب العاصمة بغداد والمحافظات الجنوبية.