"إثراء الفضاء البصري".. مبادرة عراقية لتسويق الفن التشكيلي ونشره في الجامعات (صور)

شفق نيوز- بغداد

على قاعة كلية الفنون الجميلة في العاصمة بغداد، نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم الأربعاء، احتفالية إطلاق مبادرة إثراء الفضاء البصري التي تضمنت افتتاح معارض فنية.

وتأتي هذه الاحتفالية بالتزامن مع العيد الوطني العراقي، وحضرها وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي، وعدد من رؤساء الجامعات وعمداء الكليات الحكومية والأهلية وممثلي النقابات.

وأكد العبودي، في كلمته خلال حفل الافتتاح الذي حضرته وكالة شفق نيوز، على أهمية "دعم الفنانين والطاقات الابداعية"، موضحاً، أن "العراق يضم عددا كبيراً من الفنانين المتميزين في فنون الرسم والنحت، وأن مبادرة اثراء الفضاء البصري ستسهم بالإضافة إلى الدعم المادي في اطلاع الشباب على الفن العراقي".

وأشار إلى أنه "سيتم افتتاح سوق في نقابة الفنانين بغية تسويق اللوحات الفنية التي يبلغ عددها ثلاثة آلاف لوحة فنية، شارك بانتاجها فنانون من مختلف المحافظات، وستسارع الجامعات والكليات إلى اقتناء اللوحات التي تثريها بالجمال".

وتضمنت الاحتفالية عرض مئات اللوحات الفنية والمنحوتات والخط والزخرفة التي شارك بها العديد من الطلبة والفنانين من محافظات العراق كافة.

وقال عضو اللجنة الوزارية للمبادرة محمد الكناني، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة التعليم العالي وعبر هذه المبادرة تهدف إلى إثراء الفضاء البصري وتسويقه، وأن الوزارة قامت من خلال هذا العمل، بما لم تستطع القيام به وزارة الثقافة في مجال تسويق اللوحات الفنية".

ونوه إلى أن "من المساعي المهمة لهذه المبادرة، هي خلق فضاء فني وثقافي، وتلقي الفن بشكل حقيقي"، مؤكداً أن "المبادرة لا تقتصر على الجامعات فقط، بل ستنطلق الى عموم المجتمع".

وأشار إلى "مشاركة نحو 86 فناناً في نافذة تسويق اللوحات التشكيلية التي تتضمنها المبادرة"، مبيناً أن "المبادرة تشكل سابقة من نوعها، إذ لم يسبق أن تبنت أي وزارة، آليات لتسويق العمل الفني".

ولفت إلى أن "عدداً من الفنانين المحترفين شاركوا بهذه النافذة بهدف تسويق لوحاتهم في الجامعات والكليات".

وتمثل اللوحات التشكيلية المشاركة مدارس واتجاهات فنية مختلفة ، فمنها لوحات تجريدية واخرى انطباعية وتكعيبية وغير ذلك.

من جانبه، أوضح المتحدث باسم وزارة التعليم العالي حيدر العبودي، لوكالة شفق نيوز، إن "المبادرة تقف على مساحة واسعة من الريادة كونها الأولى من نوعها بتاريخ الجامعات العراقية".

وأضاف أن "وزير التعليم قام منذ نحو سنة بالإعداد لهذه المبادرة والتنسيق مع الفنانين الذين باشروا بتنفيذ أعمالهم التشكيلية التي تم إنجازها وهي موجودة حاليا في ساحة ومقتربات كلية الفنون الجميلة"، لافتا إلى أن "الجامعات ستتولى شراء اللوحات التشكيلية، حيث ستقتني كل جامعة من 25 إلى 50 لوحة فنية بهدف ربط البيئة الأكاديمية بمساحات من اللون والجمال والتعبير الفني".

ويرى المشاركون الشباب بهذه المبادرة فرصة سانحة لترويج لوحاتهم واطلاع الأوساط الأكاديمية عليها.

وتقول الفنانة التشكيلية بان الجنابي، انها شاركت ضمن هذه المبادرة بـ"أعمال تجريبية عن المرأة".

وحملت لوحات هذه الفنانة عناوين مختلفة، منها، المدينة، والتحديات، وتنتمي بعض لوحاتها إلى المدرسة التكعيبية في الرسم.

وتؤكد الجنابي في حديثها لوكالة شفق نيوز، أن "الشعلة في إحدى اللوحات ترمز إلى الأمل، فيما تمثل الجبال الموجودة في لوحة أخرى الصعوبات والتحديات التي تواجه المرأة"، مبينة أن "لوحاتي جميعاً هي رسالة تتعلق بجميع مفاصل المرأة من ناحية التحدي والأمل والطموح".