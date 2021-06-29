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ثاني محافظة عراقية تقلص ساعات الدوام الرسمي "بسبب الحر"

Category: مجتـمع

Date: 2021-06-29T06:35:10+0000
ثاني محافظة عراقية تقلص ساعات الدوام الرسمي "بسبب الحر"

شفق نيوز/ وجه محافظ ديالى مثنى التميمي، يوم الثلاثاء، بتقليص الدوام في دوائر المحافظة ساعة واحدة بسبب ارتفاع درجات الحراة.

وقال التميمي في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، إنه وجه بتقليص ساعات الدوام ويكون الدوام لغاية الساعة الواحدة ظهراً ابتدا من اليوم ٢٩ حزيران ٢٠٢١ ولغاية ١ تموز٢٠٢١.

وأشار إلى  أن هذا التوجيه جاء بعد ارتفاع درجات الحرارة، مشدداً على أن تكون الساعة في نهاية الدوام الرسمي.

وكانت محافظة واسط جنوبي العراق قد وجهت، الأحد الماضي، دوائرها كافة، بتقليص ساعات الدوام الرسمي مدة تزيد عن شهر، بسبب ارتفاع درجات الحرارة لنحو نصف درجة الغليان.

وكان راصدون جويون، رجحوا تأثر مناطق عراقية بأول موجة حارة تعتبر شديدة وساخنة بسبب تنامي مرتفع جوي حار من شمال أفريقيا تؤدي إلى سكون الرياح وغالباً خفيفة جنوبية غربية حارة.

ودعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق الى تقليص ساعات الدوام الرسمي وتوفير البنى التحتية الضرورية لمقاومة الاجواء الحارة.

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