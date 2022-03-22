ثاني محافظة عراقية تسجل ثلاث حالات انتحار لشباب شنقوا أنفسهم داخل منازلهم

شفق نيوز/ أفاد مصدر أمني بمحافظة ذي قار جنوبي العراق، اليوم الثلاثاء، بتسجيل 3 حالات انتحار في المحافظة خلال الساعات الماضية.

وذكر المصدر لوكالة شفق نيوز، أن "شاباً يبلغ من العمر 21 عاماً اقدم على الانتحار شنقاً بواسطة (شماغ) معلق بسقف المطبخ داخل منزله بقرية العزارمة جنوب قضاء الدواية شمالي شرقي محافظة ذي قار"، لافتاً إلى أن "المجنى عليه بحسب ذويه يعاني من امراض نفسية".

وأضاف، أن "الحالة الثانية كانت لشاب يبلغ من العمر 17 عاما حيث اقدم على الانتحار شنقاً بواسطة حبل داخل منزله بقضاء سوق الشيوخ جنوبي محافظة ذي قار، لكن محاولته باءت بالفشل، حيث تم نقله إلى المشفى في القضاء لتلقي العلاج ".

وتابع المصدر، أن "حالة الانتحار الثالثة كانت لفتى يبلغ من العمر 13 عاماً، حيث انتحر بواسطة حبل ايضا داخل منزله، لكن محاولته باءت بالفشل أيضاً في منزله بقضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية مركز المحافظة ".

وسجلت محافظة المثنى، جنوبي البلاد، خلال اليومين الماضيين 3 حالات انتحار شنقاًَ، بينهم امراة جميعهم من الشباب.

ووفق إحصائية رسمية من قبل وزارة التخطيط العراقية، بات أكثر من نصف سكان محافظة المثنى جنوبي العراق، فقراء، إذ أن ما نسبته 52% من سكان المدينة يعانون الفقر.

وتزداد حالات الانتحار في العراق نتيجة للظروف الاقتصادية والضغوط الاجتماعية في البلاد.