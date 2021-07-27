ثاني محافظة عراقية تحظر دخول غير الملقحين لدوائر الدولة

شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في محافظة بابل، يوم الثلاثاء، منع الموظفين والمراجعين من دخول دوائر المحافظة ما لم يكونوا تلقوا لقاحات كورونا أو إجراء الفحص الطبي، لتكون بذلك ثاني محافظة عراقية تتخذ هكذا إجراء بعد محافظة ذي قار.

ووجه محافظ بابل حسن منديل، أمراً إدارياً اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، شدد فيه على عدم السماح للموظفين والمراجعين بدخول دوائر المحافظة كافة إلا بعد إبراز شهادة التلقيح أو تأييد مسحة (PCR) جديدة لم يمضي عليها أكثر من 72 ساعة.

وأكد منديل على المستشارين والمعنيين متابعة الالتزام بهذا القرار كل حسب اختصاصه، مطالباً مديري الدوائر والأقسام عمل جداول بأسماء الموظفين وإرسالها يومياً إلى مراكز التلقيح ومن يمتنع يتم اتخاذ الاجراءات المناسبة بحقه.

ويوم الجمعة الماضي، اعلن محافظ ذي قار احمد غني الخفاجي، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، ان "الحكومة المحلية وجهت كافة الدوائر بمنع دخول أي مراجع لا يحمل كارت تلقيح فيروس كورونا ضمن اجراءات احترازية لمواجهة الموجة الثالثة لتفشي فيروس كورونا والتي اعلنت عنها وزارة الصحة مؤخرا".

وأضاف أن "الدوائر ستعتمد كارت (بطاقة) التلقيح ضمن مستمسكات ترويج كافة المعاملات فيها ويتم رفض أي معاملة اخرى".

واردف الخفاجي بالقول، "وجهنا السيطرات الخارجية لذي قار بمنع دخول الوافدين من خارج المحافظة غير الحاملين لكارت التلقيح مع استثناء الحالات الانسانية".