"ثاني أكبر كمية"... العراق يتلف 14 طناً من المخدرات (صور)

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الصحة العراقية، يوم الأربعاء، إتلاف ثاني أكبر كمية من المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة كركوك.

وقالت الصحة، في بيان، إنها باشرت، اليوم، بإتلاف أكثر من 14 طنا من المخدرات والمؤثرات العقلية في محافظة كركوك، مبينة أن هذه الأطنان ضبطت في محافظة كركوك للأيام 31 تشرين الأول ولغاية 2 تشرين الثاني.

وأكدت أن هذه العملية تعد أكبر عملية إتلاف من حيث الكمية تجري في المحافظات وثاني أكبر عملية من حيث الكمية في العراق.