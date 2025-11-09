ثاني حالة في الأنبار.. اعتقال متهمين بشراء الأصوات قرب مركز انتخابي

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني في الأنبار، يوم الأحد، بالقبض على متهمين يقومون بشراء أصوات انتخابية في قضاء الحبانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "قوة أمنية اعتقلت متهمين يقومون بشراء أصوات انتخابية داخل مدرسة الخالدية، وأن الإجراءات القانونية جارية بحقهم".

وأضاف أن "القوات الأمنية ستستمر في مراقبة مراكز الاقتراع لمنع أي خروق انتخابية".

وأفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، في وقت سابق من اليوم، بأن القوات الأمنية ألقت القبض على مجموعة متورطة في عمليات بيع وشراء أصوات انتخابية بالقرب من مركز "الأمجاد" في مدينة الرمادي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "العملية أسفرت عن ضبط مبلغ مالي كبير كان بحوزة المجموعة"، مشيراً إلى أن "التحقيقات مستمرة لتحديد جميع المتورطين وربطهم بأي محاولات للتأثير على الناخبين".

وأضاف أن "القوات الأمنية ستتخذ كافة الإجراءات القانونية بحق كل من يحاول التلاعب بالعملية الانتخابية أو التأثير على حرية الناخبين، في إطار الحفاظ على نزاهة الاقتراع".

وشكا عدد من منتسبي الحشد العشائري في الأنبار وعدد من منتسبي وزارة الداخلية، وفي وقت سابق من اليوم الأحد، من تعرضهم لـ"ضغوط وإجبار" للتصويت لصالح أحد المرشحين أو الكتل السياسية خلال الانتخابات التشريعية.

وانطلقت، في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، عملية التصويت الخاص للأجهزة الأمنية وقوات البيشمركة ضمن الانتخابات النيابية في العراق.

ويشارك في الاقتراع الخاص 1,313,980 ناخباً عسكرياً في 809 مراكز اقتراع و4,501 محطة اقتراع، فيما يصوت 26,538 نازحاً في 27 مركزاً و97 محطة اقتراع.

ومن بين هؤلاء، يصوت 270 ألف ناخب من قوات البيشمركة وقوى الأمن الداخلي في إقليم كوردستان، إضافة إلى 26,538 نازحاً من المتواجدين في مخيمات النزوح بمحافظتي أربيل ودهوك.