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ثاني حالة خلال 3 أيام.. انتحار شابة شنقاً في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2021-03-03T12:23:28+0000
ثاني حالة خلال 3 أيام.. انتحار شابة شنقاً في ذي قار

شفق نيوز/ أفاد مصدر محلي في محافظة ذي قار، يوم الأربعاء، بانتحار فتاة عشرينية شمالي مدينة الناصرية مركز المحافظة، في ثاني حالة انتحار خلال الـ72 الماضية.

وابلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "فتاة في العشرينات من عمرها أقدمت على الانتحار شنقا بواسطة شال نسائي داخل منزلها في قضاء النصر 70كم شمالي الناصرية".

واضاف، ان "قوة أمنية طوقت مكان الحادث وقامت بنقل الجثة إلى الطب العدلي لإكمال الإجراءات القانونية لها، فيما فتحت تحقيقا موسعا بالحادث لمعرفة ملابساته".

ويوم أمس الأول الاثنين، أفاد مصدر أمني في محافظة ذي قار، بأقدام فتاة تبلغ من العمر 18 سنة، على الانتحار جنوبي مدينة الناصرية.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز، أن "فتاة من مواليد 2003 أقدمت على الانتحار شنقا، داخل منزلها في قضاء سوق الشيوخ جنوبي مدينة الناصرية".

وأوضح، أن "أسباب الانتحار هي خلافات عائلية بحسب إفادة ذويها، أمام الجهات الأمنية".

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