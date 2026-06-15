ثاني حالة خلال ساعات.. مشاكل نفسية تدفع فتاة للانتحار في ديالى

شفق نيوز- ديالى

أفاد مصدر أمني في ديالى، مساء اليوم الاثنين، بإقدام فتاة على الانتحار بسبب مشاكل نفسية، وهي ثاني حالة انتحار خلال ساعات تسجلها المحافظة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الضحية هي طالبة جامعية في قسم الأمن السيبراني وقامت بالانتحار شنقاً بحبل داخل منزلها في مدينة بعقوبة، وبحسب التحقيقات فإن سبب الانتحار هو مشاكل نفسية".

وأشار إلى نقل الجثة لدائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية، وفتح تحقيق بالحادث.

وكان مصدر أمني في ديالى قد أبلغ وكالة شفق نيوز في وقت سابق اليوم، بأن شاباً "مختل عقلياً" أقدم على الانتحار داخل منزله وسط المحافظة بظروف غامضة، مبيناً أن "الشاب في العقد الثالث من العمر وأطلق النار على نفسه من بندقية كلاشنكوف داخل منزله في منطقة المفرق بمدينة بعقوبة مركز المحافظة".