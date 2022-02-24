ثاني حادث من نوعه.. تهديد يتسبب بتعليق دوام مدرسة في ذي قار

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة للتربية في ذي قار، يوم الخميس، تعليق الدوام الرسمي في إحدى مدارس المحافظة جراء تهديد تلقاه كارد التدريس.

وذكر مدير عام تربية ذي قار، محمد لفتة لوكالة شفق نيوز، انه "اصدر أمرا بتعليق الداوم في مدرسة فاطمة بنت اسد بقرية ال إبراهيم بقضاء سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار، بعدما قام صاحب الأرض التي بنيت عليها المدرسة بتهديد الكادر التدريسي فيها بحجة ان الدولة لم تقم بتعيينه او احد افراد عائلته في المدرسة".

وبين، ان "قرار التعليق يستمر لمدة 3 ايام، وفي حال لم يتم التوصل إلى حل يتم نقل الكادر التدريسي والطلبة لموقع آخر".

وهذا ثاني حادث من نوعه في غضون ٤٨ ساعة.

وكان لفتة قد أبلغ وكالة شفق نيوز، أول أمس الثلاثاء، بتعليق الدوام الرسمي بإحدى مدارس المحافظة على خلفية تهديدات تلقتها ادارة المدرسة.

وأوضح أن "مدرسة منار الهدى في قرية آل زياد بين قضائي سوق الشيوخ والگرمة جنوبي محافظة ذي قار، (جنوبي العراق)، تم تطويقها من قبل مجموعة مسلحين من أبناء القرية التي توجد فيها المدرسة وقاموا بتهديد ادارتها".

وبين لفتة، أنه "اصدر توجيهاً عاجلاً بإيقاف الدوام الرسمي في المدرسة لمدة أسبوع كامل "، مشيراً إلى أنه "وجه أيضاً بنقل الكوادر التعليمية فيها إلى مدارس أخرى".