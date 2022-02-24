سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

ثاني حادث من نوعه.. تهديد يتسبب بتعليق دوام مدرسة في ذي قار

Category: مجتـمع

Date: 2022-02-24T12:10:35+0000
ثاني حادث من نوعه.. تهديد يتسبب بتعليق دوام مدرسة في ذي قار

شفق نيوز/ اعلنت المديرية العامة للتربية في ذي قار، يوم الخميس، تعليق الدوام الرسمي في إحدى مدارس المحافظة جراء تهديد تلقاه كارد التدريس.

وذكر مدير عام تربية ذي قار، محمد لفتة لوكالة شفق نيوز، انه "اصدر أمرا بتعليق الداوم في مدرسة فاطمة بنت اسد بقرية ال إبراهيم بقضاء سيد دخيل شرقي محافظة ذي قار، بعدما قام صاحب الأرض التي بنيت عليها المدرسة بتهديد الكادر التدريسي فيها بحجة ان الدولة لم تقم بتعيينه او احد افراد عائلته في المدرسة".

وبين، ان "قرار التعليق يستمر لمدة 3 ايام، وفي حال لم يتم التوصل إلى حل يتم نقل الكادر التدريسي والطلبة لموقع آخر".

وهذا ثاني حادث من نوعه في غضون ٤٨ ساعة.

وكان لفتة قد أبلغ وكالة شفق نيوز، أول أمس الثلاثاء، بتعليق الدوام الرسمي بإحدى مدارس المحافظة على خلفية تهديدات تلقتها ادارة المدرسة.

وأوضح أن "مدرسة منار الهدى في قرية آل زياد بين قضائي سوق الشيوخ والگرمة جنوبي محافظة ذي قار، (جنوبي العراق)، تم تطويقها من قبل مجموعة مسلحين من أبناء القرية التي توجد فيها المدرسة وقاموا بتهديد ادارتها".

وبين لفتة، أنه "اصدر توجيهاً عاجلاً بإيقاف الدوام الرسمي في المدرسة لمدة أسبوع كامل "، مشيراً إلى أنه "وجه أيضاً بنقل الكوادر التعليمية فيها إلى مدارس أخرى".

related

تهديدات مسلحين تعلق الدوام في مدرسة جنوبي العراق

Date: 2022-02-22 13:44:45
تهديدات مسلحين تعلق الدوام في مدرسة جنوبي العراق

بسبب انتقاده للحكومة وارتفاع الأسعار.. مجهولون يضرمون النار بـ"عجلة" رجل دين جنوبي العراق

Date: 2021-11-06 13:54:22
بسبب انتقاده للحكومة وارتفاع الأسعار.. مجهولون يضرمون النار بـ"عجلة" رجل دين جنوبي العراق

وثيقة.. ذي قار توقف الإستثمار على كورنيش الناصرية والساحات الخضراء

Date: 2022-01-11 13:59:06
وثيقة.. ذي قار توقف الإستثمار على كورنيش الناصرية والساحات الخضراء

محافظة تتصدر أعلى معدل سنوي للغبار المتساقط بالعراق

Date: 2021-01-28 08:56:59
محافظة تتصدر أعلى معدل سنوي للغبار المتساقط بالعراق

ذي قار.. تحرير طفل طالب خاطفوه بفدية مقدارها 450 مليون دينار

Date: 2021-07-24 17:11:58
ذي قار.. تحرير طفل طالب خاطفوه بفدية مقدارها 450 مليون دينار

ذي قار.. سائق زورق يقتل صديقه بسبب التنافس على نقل السياح

Date: 2021-06-14 08:21:19
ذي قار.. سائق زورق يقتل صديقه بسبب التنافس على نقل السياح

قاتل صامت" يفتك بأهالي محافظة عراقية والسلطات عاجزة عن مواجهته

Date: 2021-09-25 09:56:45
قاتل صامت" يفتك بأهالي محافظة عراقية والسلطات عاجزة عن مواجهته

محتجون يغلقون دوائر حكومية جنوبي العراق

Date: 2021-05-02 06:00:59
محتجون يغلقون دوائر حكومية جنوبي العراق