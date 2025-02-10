ثانوية العقيدة.. طراز معماري عمره 100 عام ما يزال يتوسط بغداد (صور)

شفق نيوز/ بطراز معماري ذات طابع كنسي مع ملامح بغدادية، تم بناء مدرسة "العقيدة أو الراهبات" في العاصمة العراقية، بجانب جسر الجمهورية في جهة شارع أبي نؤاس، من قبل شركة فرنسية، عام 1925.

تتكون بناية المدرسة، من أقواس صغيرة تستند على أعمدة اسطوانية صغيرة القطر، ويبرز في وسطها (الصليب) بأبسط أشكاله، كما أن البناء معمول بالآجر المعروف (بالطابوق الجمهوري) والنورة (الجص)، وهذا المحتوى هو لواجهة الباحة الأمامية للطابقين، وخلفها تأتي الصفوف الدراسية.

والبناء عبارة عن مربع منقوص الضلع تتوسطه ساحة (حديقة) تستخدم لمختلف النشاطات الطلابية.

وقد خرّجت ثانوية العقيدة حاليا، أجيال كثيرة، ومنهم مهندسين وأطباء معروفين على مستوى العراق والعالم، وأبرزهم المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد.

وتعد المدرسة، من المدارس المهمة، إضافة إلى طرازها المعماري، وما زالت تحتضن مئات الطالبات، وأغلبهن التحقن بكليات الطب والهندسة وكليات أخرى.

ورغم مرور 100 عام على إنشائها، ما تزال المدرسة تحافظ على نظافتها وبنايتها، فضلا عن الاهتمام الحكومي بها.