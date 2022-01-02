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ثالث محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي بذكرى اغتيال "المهندس- سليماني"

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-02T17:28:43+0000
ثالث محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي بذكرى اغتيال "المهندس- سليماني"

شفق نيوز/ أعلنت محافظة ذي قار جنوبي العراقي، يوم الاحد، تعطيل الدوام الرسمي يوم غد بذكرى اغتيال "ابو مهدي المهندس وقاسم سليماني"، وهي ثالث محافظة عراقية تعطل الدوام الرسمي.

وقال المحافظ محمد هادي الغزي، في بيان ورد إلى وكالة شفق نيوز، "نعزي ابناء الشعب العراقي بذكرى استشهاد قادة النصر"، معلناً "تعطيل الدوام الرسمي ليوم غد الاثنين 3 كانون الثاني 2022".

وفي وقت سابق أعلنت محافظتي بابل والبصرة، تعطيل الدوام الرسمي في دوائرها الرسمية، ليوم غد الاثنين.

وفي فجر يوم الثاني من كانون الثاني/ يناير 2020 تم اغتيال نائب رئيس هيئة الحشد الشعبي ابو مهدي المهندس، وقائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني، بغارة جوية نفذتها طائرة مسيرة امريكية بالقرب من مطار بغداد الدولي.

 

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