ثالث حالة في الأنبار.. القبض على متهمين بشراء بطاقات قرب مركز انتخابي

شفق نيوز- الأنبار

أفاد مصدر أمني في محافظة الأنبار، اليوم الأحد، بالقبض على ثلاثة متهمين، أحدهم منتسب أمني، أثناء قيامهم بشراء بطاقات انتخابية في مدرسة الهدى بقضاء الحبانية.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "القوات الأمنية اقتادت المتهمين إلى جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم"، مبيناً أن "العملية تمت بعد ورود معلومات دقيقة عن نشاطهم داخل المركز الانتخابي".

وأضاف أن "المتهمين كانوا يشترون البطاقات مقابل 250 ألف دينار لكل بطاقة".

وكان مصدرا أمنيا، أفاد اليوم الاحد، بالقبض على متهمين يقومون بشراء أصوات انتخابية في قضاء الحبانية، داخل مدرسة الخالدية.

وصباح اليوم، أيضا اعتقلت القوات الأمنية مجموعة متورطة في عمليات بيع وشراء أصوات انتخابية بالقرب من مركز "الأمجاد" في مدينة الرمادي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "العملية أسفرت عن ضبط مبلغ مالي كبير كان بحوزة المجموعة"، مشيراً إلى أن "التحقيقات مستمرة لتحديد جميع المتورطين وربطهم بأي محاولات للتأثير على الناخبين".

وشكا عدد من منتسبي الحشد العشائري في الأنبار وعدد من منتسبي وزارة الداخلية، وفي وقت سابق من اليوم الأحد، من تعرضهم لـ"ضغوط وإجبار" للتصويت لصالح أحد المرشحين أو الكتل السياسية خلال الانتخابات التشريعية.

وانطلقت، في الساعة السابعة من صباح اليوم الأحد، عملية التصويت الخاص للأجهزة الأمنية وقوات البيشمركة ضمن الانتخابات النيابية في العراق.

ويشارك في الاقتراع الخاص 1,313,980 ناخباً عسكرياً في 809 مراكز اقتراع و4,501 محطة اقتراع، فيما يصوت 26,538 نازحاً في 27 مركزاً و97 محطة اقتراع.

ومن بين هؤلاء، يصوت 270 ألف ناخب من قوات البيشمركة وقوى الأمن الداخلي في إقليم كوردستان، إضافة إلى 26,538 نازحاً من المتواجدين في مخيمات النزوح بمحافظتي أربيل ودهوك.