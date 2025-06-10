ثالث حالة غرق في ديالى خلال 24 ساعة

شفق نيوز/ شهدت محافظة ديالى، يوم الثلاثاء، ثالث حالة غرق بالمحافظة خلال 24 ساعة الماضية.

وأخبر مصدر أمني، وكالة شفق نيوز، بأن شاباً عشرينياً لقي مصرعه اليوم، أثناء السباحة بنهر أم العظام عند أطراف مدينة بعقوبة مركز محافظة ديالى.

وأضاف، أن فرق الغواصين انتشلت جثة الشاب، مشيراً إلى فتح تحقيق بالحادث.

وأمس الاثنين لقي شاب من مواليد 2007 مصرعه غرقا أثناء السباحة بنهر دجلة عند منطقة القصيرين غربي محافظة ديالى، وهي حادثة الغرق الثانية التي سجلتها المحافظة، بعد حادثة غرق وقع فجراً.