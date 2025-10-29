ثالث حالة خلال ساعات.. انتحار شاب بسبب خلاف عائلي شرقي بغداد

شفق نيوز- بغداد

أفاد مصدر أمني في بغداد، مساء اليوم الأربعاء، بإقدام شاب على إنهاء حياته بسبب خلاف عائلي، شرقي العاصمة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "الشاب تولد 2005 وكان داخل منزل عمه في منطقة سبع قصور شرقي بغداد، عندما قام بإطلاق النار على نفسه من مسدس ما أدى إلى مقتله في الحال".

وأضاف أن "المعلومات الأولية أشارت إلى أن الانتحار بسبب خلاف عائلي مع أهل زوجته، لكن خبير الأدلة وجّه بفتح تحقيق لوجود شكوك بالحادثة"، مشيراً إلى نقل الجثة إلى دائرة الطب العدلي لاستكمال الإجراءات القانونية.

وصباح اليوم أبلغ مصدر أمني وكالة شفق نيوز، بأن امرأة أقدمت على الانتحار بحرق نفسها داخل منزلها مستخدمة مادة البنزين ضمن منطقة الوزيرية وسط بغداد، مبيناً أن "المعلومات الأولية تشير إلى أن الحادث يعود نتيجة خلافات زوجية دفعتها إلى ارتكاب هذا الفعل".

ولاحقاً قال مصدر أمني آخر لوكالة شفق نيوز، إن رجلاً حاول إنهاء حياته بإشعال النار في جسده مستخدماً مادة النفط الأبيض داخل منزله في منطقة الزعفرانية ببغداد.

وأوضح أن "الحادث أسفر عن إصابة الرجل بحروق بليغة نُقل على إثرها إلى المستشفى لتلقي العلاج".