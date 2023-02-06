ثالث اقضية ديالى يعاني.. محطة وقود واحدة مشيّدة منذ 70 عاماً

شفق نيوز/ شكا قضاء خانقين ثالث اكبر اقضية محافظة ديالى، يوم الإثنين، من قلة محطات الوقود الحكومية واقتصارها على محطة واحدة شيدت منذ خمسينيات القرن الماضي.

وقال قائممقام القضاء وكالة احمد الزركوشي لوكالة شفق نيوز، إن "مدينة خانقين تحوي محطة وقود حكومية واحدة رغم المساحة السكانية الواسعة والمتضاعفة والتي لا تلبي حاجة القضاء لتلبية متطلبات المشتقات النفطية".

وبين أن "محطة زين القوس هي المحطة الحكومية الوحيدة في خانقين منذ خمسينيات القرن الماضي وتعاني من مشاكل بسبب موقعها في سوق المدينة وتسببها بازدحامات واختناقات مرورية إلى جانب الاخطار الاخرى التي تهدد ارواح المواطنين"، داعيا الى "ايلاء خانقين اهتماما خاصاً وتشييد محطات اضافية توازي التوسع السكاني والعمراني في مناطق خانقين".

وتساءل الزركوشي عن "وجود محطتي وقود في ناحية جلولاء التابعة لخانقين فيما يخلو مركز القضاء ومناطقه من محطات اخرى بالرغم من المطالب المستمرة بتوسيع محطات الوقود لتلبية الاحتياجات الاساسية والحياتية للمواطنين".

وتعتبر خانقين ثاني أكبر مدينة نفطية في شمال العراق بعد مدينة كركوك ذات حقل نفطي حدودي مشترك مع إيران يقدر عدد سكانها اكثر 200 ألف نسمة إلا أنها لازالت تعاني تراجع البنى التحتية وضعف الميزانية المخصصة لأغراض الاعمار والبناء جراء تكبيل الاستثمار النفطي بقيود الحكومة الاتحادية ووزارة النفط.