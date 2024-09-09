أثار نينوى تقاضي مؤسسة حكومية هدمت أجزاء من سور عمره آلاف السنين

شفق نيوز/ أعلنت مفتشية تراث وآثار نينوى، يوم الاثنين، عن تقديم شكوى لدى المحاكم العراقية ضد مديرية مجاري المحافظة بسبب قيامها بهدم أجزاء من سور نينوى الأثري أثناء تنفيذ أحد المشاريع الخدمية.

وقال مدير المفتشية رويد موفق، لوكالة شفق نيوز، إن "المفتشية تقدمت بدعوى لدى محكمة استئناف نينوى ضد الجهة التي قامت بهدم أجزاء من السور الأثري في الموصل من الجهة القريبة لقلعة باشطابيا".

وأوضح أن "الموضوع الآن متروك للقضاء العراقي في محاسبة الجهة المسؤولة عن هذا العمل"، مبيناً أن "تدمير السور جاء بسبب تنفيذ أعمال مشروع مجاري الجانب الأيمن لمدينة الموصل".

وتعرضت أجزاء من سور نينوى الأثري إلى التدمير بسبب مد أنبوب للمجاري ضمن مشروع مجاري الجانب الأيمن، الأمر الذي أثار غضباً واسعاً لدى الشارع الموصلي.