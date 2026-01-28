آثار نينوى تعرض تاريخ المدينة القديمة داخل بيت سليمان الصائغ (صور)

شفق نيوز- نينوى

افتتحت دائرة آثار وتراث نينوى، يوم الأربعاء، المعرض التوثيقي للمدينة القديمة في الموصل داخل بيت سليمان الصائغ التراثي، بالتزامن مع إطلاق مبادرة المتحف الرقمي، في خطوة تهدف إلى توثيق تاريخ المدينة وإبراز إرثها الحضاري.

وقال مدير مفتشية آثار وتراث نينوى، رويد الليلة، لوكالة شفق نيوز، إن "المعرض التوثيقي يعرض تاريخ الموصل القديمة عبر خرائط تفاعلية وصور ووثائق توضح مراحل إعمار المنازل والمواقع التراثية، ضمن مشاريع نفذتها منظمة اليونسكو بدعم من دولة الإمارات".

وأضاف أن "المبادرة تشمل أيضاً إطلاق متحف الموصل الرقمي، بالتعاون مع اليونسكو وبتوجيه من الهيئة العامة للآثار والتراث، ليكون متاحاً للسياح والباحثين والمهتمين بتاريخ المدينة".

وأشار الليلة إلى أن "الهيئة العامة، وبالتنسيق مع مديرية تربية نينوى، وجهت بإطلاق رحلات طلابية منظمة عبر قسم النشاط التربوي لزيارة المواقع الأثرية والتراثية، بهدف تعزيز الوعي بتاريخ الموصل وإرثها الثقافي".