آثار صلاح الدين تكشف حقيقة "منجم الذهب" في الشرقاط

شفق نيوز- صلاح الدين

كشف دائرة الآثار في صلاح الدين، يوم الثلاثاء، حقيقة الصور المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي والتي تزعم العثور على "منجم ذهب" داخل سرداب قديم في قرية الخانوكة بقضاء الشرقاط، متضمنة حديثاً عن وجود 176 قطعة ذهبية تعود لعصور سابقة.

وقال مدير موقع آشور الأثري التابع للدائرة، سالم عبدالله لوكالة شفق نيوز، إن "الصور التي تم تداولها بشكل واسع تُظهر ركاماً من السبائك داخل تجويف صغير، إلا أن المعطيات البصرية نفسها تكشف خللاً واضحاً في مصداقيتها، إذ تبدو السبائك مرتبة بطريقة هندسية منتظمة، وهو أمر لا يتناسب مع طبيعة الكنوز القديمة التي عادة ما تُدفن بعشوائية أو توضع داخل أوانٍ مغلقة بعيداً عن الهواء والضوء".

وأضاف: "كما تظهر خيوط عنكبوت متناسقة ومنتشرة بشكل مبالغ فيه، ما يوحي بأنها مضافة بشكل متعمّد لإضفاء انطباع بالمكان المهجور، ورغم كمية التراب والغبار الظاهرة في الموقع، إلا أن سطح السبائك يبدو لامعاً على نحو غير منطقي، ما يعزز احتمالية كونها مواد مقلدة أو مطلية بلون ذهبي لا أكثر، إضافة إلى ذلك، لا تحتوي الصورة على أي معالم أثرية معروفة مثل الجدران القديمة أو القطع الفخارية التي عادة ما ترافق المواقع الحقيقية".

وبحسب عبد الله، فإن "دائرة الآثار تعتزم التحري عن الموضوع وتشكيل فريق مختص للكشف على الموقع الذي أُشير إليه في قرية الخانوكة، تمهيداً لإعداد تقرير رسمي"، مشيراً إلى أن "القرائن الأولية تدل على أن الموقع غير حقيقي بنسبة 90%، وأن الكنوز التاريخية في حال وجودها لا تُخبّأ بهذه الطريقة السطحية أو في كهوف صغيرة كما ظهر في الصور".

وأكد عبدالله، أن "نتائج التحقيق الفني ستعلن فور استكمال زيارة الفريق الميداني للموقع".

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية صوراً تزعم العثور على "منجم ذهب" داخل سرداب قديم في قرية الخانوكة بقضاء الشرقاط في محافظة صلاح الدين، مشيرة إلى وجود 176 قطعة ذهبية تعود لعصور تاريخية سابقة، الأمر الذي أثار موجة من الجدل والتساؤلات حول مصداقية الادعاءات المتداولة وحقيقة الموقع الذي ظهر في الصور.