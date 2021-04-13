"آثار ديالى" تطالب بافتتاح متحفها المغلق منذ 18 عاما

شفق نيوز/ طالبت مفتشية اثار ديالى، يوم الثلاثاء، الجهات الحكومية والمعنية في المحافظة بإعادة افتتاح متحفها المغلق منذ 18 عاما واستغلاله كمعلم ثقافي وسياحي في ديالى.

وقال مدير المفتشية فيصل محمد في تصريح لوكالة شفق نيوز؛ ان "المتحف مغلق منذ 18 عاما على الرغم من حاجته للمحافظة كمعلم ثقافي وسياحي لاستقبال السواح والسفرات المدرسية".

وبين محمد؛ أن "المتحف يعد قبلة ومعلما حضاريا يجسد تاريخ وتراث المحافظة عبر قرون من الزمن، لما يحويه من قطع وأدوات أثرية"، مطالبا بتوفير مستلزمات وخزانات عرض الاثار وغيرها من المستلزمات والمتطلبات الاخرى.

واكد مدير المفتشية؛ ان "اغلب المحافظات اعادت افتتاح متاحف الآثار العائدة لها، وكان للحكومات المحلية الدور البارز في اعادة افتتاحها"، داعيا حكومة ديالى الى الحذو بخطوات المحافظات الأخرى لإحياء الارث الحضاري والتاريخي المتميز للمحافظة.

وتضم ديالى أكثر من 800 موقع أثري ويعزو مسؤولوها إهمال المواقع الاثرية الى عدم الاستقرار الامني في ديالى خلال السنوات الماضية والظروف الراهنة التي عصفت بالمحافظة.