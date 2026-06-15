"آثار تعنيف وحبال" تقود جدة وعم طفلين للتوقيف في الموصل

شفق نيوز- نينوى

أفاد مصدر أمني في نينوى، يوم الاثنين، بتوقيف جدة وعم طفلين ظهرا في مقاطع مصورة متداولة على مواقع التواصل الاجتماعي وهما يعيشان في "ظروف إنسانية وصحية صعبة" داخل منزل العائلة.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "التحقيقات الأولية أظهرت تعرض الطفلين للتعنيف الجسدي"، فيما وثقت الصور وجود آثار إصابات على جسديهما، فضلاً عن ظهور مشاهد تبين "تقييدهما بالحبال" وعيشهِما في بيئة" غير مناسبة" تفتقر إلى أبسط مقومات الرعاية والاهتمام.

وأضاف أن الجهات المختصة قامت بعرض الطفلين على اللجان الطبية المختصة التي أعدت تقارير تثبت وجود آثار "تعنيف جسدي"، كما تم تدوين أقوال المتهمين أصولياً أمام القضاء.

وأشار المصدر إلى أن قاضي التحقيق المختص قرر توقيف الجدة والعم لمدة 6 أيام على ذمة التحقيق، لاستكمال الإجراءات القانونية والتحقيق في ملابسات القضية واتخاذ الإجراءات اللازمة بحق المتورطين.