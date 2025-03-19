تأهيل منفذي المنذرية ومندلي على طاولة السوداني ومحافظ ديالى

شفق نيوز/ بحث رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، يوم الأربعاء، مع محافظ ديالى عدنان محمد الشمري، المشاريع الخدمية في المحافظة، فيما وجه باتخاذ حلول عاجلة لتطوير البنى التحتية.

وذكر المكتب الإعلامي للسوداني، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن "اللقاء استعرض مشروع تأهيل منفذي المنذرية ومندلي الحدوديين، وذلك في إطار توجهات الحكومة لتعظيم إيرادات الدولة".

ووجه السوداني، بحسب البيان، بـ "إيجاد آلية ليتولى صندوق العراق للتنمية تنفيذ هذين المشروعين، كما جرى استعراض مشاريع البنى التحتية ونسب الإنجاز المتحققة فيها، وتذليل اي عقبات في طريق الإنجاز، وفق التوقيتات الزمنية المخطط لها".

وأشار السوداني، إلى "أهمية تنفيذ المشاريع في المحافظات على وفق الأولويات التي وضعتها الحكومة ضمن خططها لتحسين واقعها الخدمي، و بهدف تحقيق نهضة تنموية شاملة تلبّي تطلعات أبناء المحافظة".