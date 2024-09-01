تأكيد لخبر شفق نيوز .. البدء بصرف رواتب المتقاعدين العراقيين
2024-09-01T10:38:48+00:00
شفق نيوز/ أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأحد، عن البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر أيلول/سبتمبر الجاري، وبشكل تدريجي.
ودعت الهيئة في بيان اليوم، المتقاعدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية الى مراجعة فروع المصارف ومنافذ الدفع الإلكتروني في بغداد والمحافظات لتسلم رواتبهم .
وكان مصدر مسؤول قد أفاد لوكالة شفق نيوز، أمس السبت، بأن توزيع رواتب المتقاعدين في عموم العراق باستثناء اقليم كوردستان سيكون اليوم الأحد.