تأكيد لخبر شفق نيوز .. البدء بصرف رواتب المتقاعدين العراقيين

شفق نيوز/ أعلنت هيئة التقاعد الوطنية، اليوم الأحد، عن البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر أيلول/سبتمبر الجاري، وبشكل تدريجي.

ودعت الهيئة في بيان اليوم، المتقاعدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية الى مراجعة فروع المصارف ومنافذ الدفع الإلكتروني في بغداد والمحافظات لتسلم رواتبهم .

وكان مصدر مسؤول قد أفاد لوكالة شفق نيوز، أمس السبت، بأن توزيع رواتب المتقاعدين في عموم العراق باستثناء اقليم كوردستان سيكون اليوم الأحد.