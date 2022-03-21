تأكيد رسمي لما انفردت به شفق نيوز.. تفاصيل "اقدم قارب" في العراق

شفق نيوز/ كشف مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات العراقية، اليوم الاثنين، تفاصيل جديدة عن اكتشاف "أول قارب محفوظ أثريًا في الشرق الأدنى" ضمن اعمال البعثة الالمانية في موقع الوركاء الاثري بمحافظة المثنى جنوبي البلاد.

وانفردت وكالة شفق نيوز، في تقرير نشرته منتصف الشهر الجاري، أفاد بإكتشاف البعثة "العراقية - الالمانية" الاثارية المشتركة، قطعة فنية اثرية فريدة من نوعها قاد بشكل اولي لاكتشافها احد حراس المواقع الأثرية قبل 10 سنوات.

وقال مدير عام دائرة التحريات والتنقيبات علي شلغم، في بيان تفصيلي صدر اليوم، وورد إلى وكالة شفق نيوز، إن معهد الاثار الألماني يجري أعمالاً بحثيه في مدينة اوروك الاثرية (الوركاء) تشتمل على حفريات اثرية واعمال مسح في محيط نصف قطره 3 كيلومترات خارج سور المدينة الاثرية بموجب موافقات رسمية من الهيئةالعامة للآثار والتراث".

وأضاف أنه، ومن خلال اعمال المسح تم اكتشاف قارب مصنوع من الخشب مطلي بالقار شرق المدينة بالقرب من السور ضمن محرمات المدينة الاثرية ويرتبط بمجرى مائي نهر قديم أو قناة، مبيناً أن طريقاً ترابياً حديثاً يمر قرب مكان الاكتشاف بنحو40م، وكثيرا ما يستخدمه اهالي المنطقة من المزارعين للوصول إلى اراضيهم الزراعية.

وأوضح أنه "تم التنسيق والتعاون الوثيق مابين الهيئة العامه للاثار والتراث والبعثة الالمانية، جراء خشيتنا من أن تكون حركة مرور عشوائية تؤدي إلى تعرض القارب الى الاضرار بسبب التخريب غير المقصود".

وأشار شلغم إلى أن "البعثة قامت باعمال التوثيق المفصل عام 2021 عن طريق رسم خرائط عالية الدقة باستخدام التصوير الجوي والتحليل الجيوفيزيائي"، موضحاً أنه "في هذا الموسم 2022 تم الاتفاق على رفع القارب من أجل الحفاظ عليه وانقاذه من التلف بفعل تقادم الزمن".

وبين أن "البعثة قامت بإشراف ممثلي هيئتنا باجراءات الاستنظار العلمي للقارب والذي محتفظ بوضعه الاصلي، وقد تمكنا من الحفاظ على الغطاء (القير) والذي هو هش للغاية وبعد كشف الجزء الداخلي منه، وكذلك الجزء المحيط به وتأمينه بشكل كامل".

وتابع، أنه وبعد ذلك "تقرر نقل القارب واستخراجه ضمن كتلة حماية عبر تغطية القارب بالطين والجبس من أجل تعزيز الاستقرار، إذ خلاف ذلك لا يمكن تنظيف التفاصيل وتوثيقها خشية من خطر الانهيار.

وأكد شلغم أن "هيئة الاثار والتراث ستقوم بنقل القارب إلى المتحف العراقي في بغداد، بما فيه القطع التي تم العثور عليها وهي محفوظة وتشكل حوالي 90٪ من كامل القارب، وبذلك يكون هو أول قارب من نوعه محفوظ أثريًا في الشرق الأدنى بأكمله (باستثناء مصر) ومن هنا تكمن أهميته الخاصة"، موضحاً أنه "سيتم إجراء مزيد من الدراسات بكل تفاصيله في المتحف العراقي مصحوبة بمزيد من الوثائق لجميع ميزات البناء ومشروع الترميم".

وفي وقت سابق، قال معاون مدير مفتشية اثار المثنى، ( جنوبي العراق) فاضل عبد العباس لوكالة شفق نيوز، إن الفريق الاثاري الألماني العراقي المشترك يعلن بشكل رسمي العثور على قارب بطول 7 متر وعرض يصل لمتر واحد و40 سنتم، ويتجاوز عمره 4 الاف سنة، موضحاً أن الفريق الاثاري المشترك عثر أيضاً بجانب القارب على نماذج فخارية لبعض الجرار والصحون والقوارب الصغيرة التي تشبه القارب الكبير المكتشف.

وأشار أيضاً إلى أن هذا القارب تم تحديده اول مرة بشكل اولي قبل 10 سنوات من قبل احد الحراس الاثاريين في المنطقة، وتم مسحه لاحقاً عن طريق الجو، كما تم الانتهاء من تنقيبه اليوم بشكل رسمي، وأكد أن القارب المكتشف بحالة جيدة جداً، ويعد فريداً من نوعه، ويمثل كنزاً ثميناً للعراق.

وتعيد وكالة شفق نيوز، نشر الصور الحصرية ادناه والتي تظهر هذا الكنز الاثري الثمين وعملية العثور عليه.