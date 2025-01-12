تأكيد رسمي جديد.. العراق خالٍ من إنفلونزا الطيور وضبط شحنة بيض مجهولة المنشأ بكركوك

شفق نيوز/ أعلنت دائرة البيطرة التابعة لوزارة الزراعة العراقية، يوم الأحد، خلو البلاد من مرض "انفلونزا الطيور" عالي الضراوة، فيما ضبط المستشفى البيطري التعليمي في كركوك، شحنة بيض لا تحمل العلامة التجارية.

وقال مدير المستشفى البيطري، منصور أحمد البياتي، لوكالة شفق نيوز، إن "كوادر المستشفى تمكنت من ضبط شحنة من بيض المائدة عند أحد نقاط التفتيش وعند التدقيق في الشحنة تبين أنها لا تحمل علامة تجارية ولا تحمل الموافقات الأصولية من شهادة صحية بيطرية تؤكد سلامة المنتج وخضوع الشحنة للإشراف الصحي البيطري".

وأضاف البياتي: "لحماية المنتج المحلي وحسب قانون الصحة الحيوانية رقم 32 لسنة 2013 تم حجز السيارة مع سائقها وإحالتهم للجهات المختصة".

وأوضح أن "كمية بيض المائدة التي كانت محملة داخل السيارة بحدود 1000 -1050 كارتون بيض غير مختوم وهذا غير مطابق لمواصفات المنتج المحلي".

وفي السياق، ذكر مدير عام دائرة البيطرة بوزارة الزراعة، ثامر حبيب الخفاجي، في بيان ورد للوكالة، أن "الفحوصات المختبرية على الطيور والدور الفعال للمستشفيات البيطرية في منع انتقال الطيور الحية من دول الجوار ومن محافظة إلى أخرى، الا بعد استحصال الموافقات الأصولية التي تؤكد عدم إصابة الطيور بالأمراض وسلامة الاجراءات والاحتياطات المتخذة من الدائرة، أسهمت جميعها بالحفاظ على الثروة الحيوانية وصحة المواطنين".

ودعا الخفاجي، المربين والمزارعين إلى اتباع النصائح والارشادات التي تصدرها الدائرة عبر المستشفيات والمستوصفات المنتشرة في عموم المحافظات والتعاون مع ملاكات الدائرة من الأطباء البيطريين والكوادر البيطرية لمنع دخول هذا المرض الخطير وانتشاره".