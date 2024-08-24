تأكيداً لما نشرته شفق نيوز.. وزير الثقافة يكشف آخر تطورات إعمار فنادق الموصل

شفق نيوز/ أعلن وزير الثقافة والسياحة والآثار أحمد فكاك البدراني، اليوم السبت، منح الفرصة الاستثمارية لفندق الموصل من قبل هيئة الاستثمار الوطنية.

وقال البدراني في حديث لوكالة شفق نيوز، إن "هيئة الاستثمار الوطنية في بغداد منحت الفرصة الاستثمارية لفندق الموصل وذلك لعدم وجود هيئة في الموصل"، مبينا أن "تحرك هيئة الاستثمار جاء بعد أن تم احالة ملف فندق الموصل من قبل هيئة السياحة قبل عام كامل تقريباً".

ووضع رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الثقافة في أيار من العام الماضي حجر الأساس لمشروع إنشاء فندق الموصل الدولي، ولكن لم تصدر الرخصة الاستثمارية الخاصة بالمشروع من قبل هيئة الاستثمار طيلة الفترة السابقة، ما تسبب بتأخر تنفيذ العمل في المشروع.

وبخصوص فندق نينوى أوبروي، أكد وزير الثقافة "صعوبة حسمه في الوقت الحالي"، مبيناً أن "ملف الفندق ما يزال في القضاء لغاية الآن".

وأضاف البدراني: أن "الوزارة خسرت في السابق الدعاوى الخاصة بفندق نينوى أوبروي خمس مرات، ولكن قبل عدة أشهر كسبت وزارة الثقافة الدعوى، ولكن المستثمر ميّز الدعوى في محاكم التمييز في بغداد وما تزال دون حسم".

وتضم الموصل ثلاثة فنادق رئيسية وهي (الموصل، ونينوى أوبروي وآشور)، لكن هذه الفنادق تعرضت جميعها للتدمير خلال العمليات العسكرية، ولم تبدأ أعمال إعمارها لغاية الآن باستثناء فندق آشور وسط المدينة حيث بدأت أعمال إعماره منذ نحو عام تقريبا.