تأكيداً لما انفردت به شفق نيوز.. ذي قار تشخص رسمياً حالة وفاة بالفطر الأسود وتكشف تفاصيلها

شفق نيوز/ أكد مدير قسم الصحة العامة في محافظة ذي قار، حسين رياض، يوم الاثنين، اكتشاف إصابة بمرض الفطر الأسود لمريض توفي في المحافظة.

وقال رياض لوكالة شفق نيوز، إن "نوع الفطر الأسود الذي تم تسجيله في محافظة ذي قار هو من الأنواع التي تصيب المرضى قليلي المناعة".

وأضاف، أن "هذا المرض يستهدف الأشخاص المصابين بفيروس كورونا وكذلك مرضى السكري؛ إذ تتسبب هذه الأمراض بتقليل المناعة في جسم الإنسان مما يكون صيداً سهلا للفطر الأسود".

وفي وقت سابق الاثنين، كشف مصدر طبي لوكالة شفق نيوز، تشخيص أول حالة وفاة رسمية بمرض الفطر الأسود لرجل دين، مشيرا إلى اكتشاف المرض عن طريق الصدفة عند وفاة المريض.

ووفق المصدر فإن "الأطباء سجلوا حالات سابقة لمثل هذا النوع من المرض، لكن تم تدوينها تحت عنوان مرض آخر بغير علم الأخصائيين في الصحة".

والفطر الأسود عدوى نادرة جدا، تكون نتيجة للتعرض لعفن يوجد عادة في التربة والسماد الطبيعي والنباتات والفواكه والخضراوات المتحللة.

ويؤثر "الفطر العفني" على الجيوب الأنفية والمخ والرئتين، ويمكن أن يهدد حياة المصابين بالسكري أو المصابين بنقص المناعة الشديد، مثل مرضى السرطان أو المصابين بفيروس نقص المناعة المكتسبة "الإيدز".

وبدأ الحديث عن الفطر الأسود منذ أيام، مع إعلان الهند رصد انتشار متسارع للمرض ضمن المصابين والمتعافين من فيروس كورونا.

وأعلنت السلطات الصحية في الهند الأسبوع الماضي أن عدد حالات الإصابة بالفطر الأسود القاتل تجاوزت 8800 حالة، ضمن انتشار متواصل للمرض ينذر بتحوله إلى وباء في البلاد.

لذلك ربط البعض المرض بفيروس كورونا، وعبروا عن خوفهم من انتشاره في بلدانهم كما ينتشر وباء كورونا.

ويقول المختصون إن الفطر الأسود يتمكن ممن يعانون فقدان أو نقص المناعة.

وتكون مناعة المصابين بفيروس كورونا ضعيفة إذ ينهك الأنظمة الدفاعية للجسم مما يسهل دخول الفطريات وانتشارها في الجسم، مثل الفطر الأسود.