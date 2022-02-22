تأكيداً لما انفردت به شفق نيوز القضاء يعلن رسميا توقيف المقدم عمر نزار

شفق نيوز/ أصدرت محكمة تحقيق الناصرية في رئاسة محكمة استئناف ذي قار الاتحادية يوم الثلاثاء قرارا بتوقيف الضابط (عمر نزار الزبيدي) عن تهمة قمع المتظاهرين.

وقال المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اليوم، إن "المتهم وهو برتبة مقدم في قوات الرد السريع مَثُلَ اليوم أمام القضاء، ودونت أفادته في أحداث واقعة جسر الزيتون الموجهة له تهمة قمع المتظاهرين فيها".

وكان مراسل وكالة شفق نيوز في ذي قار قد افاد في وقت سابق من اليوم بأن القضاء قرر توقيف المقدم عمر نزار وفق احكام المادة 406 من قانون العقوبات العراقي المتعلقة بالقتل العمد.

وكانت قوة أمنية كبيرة قد دخلت فجر اليوم إلى محافظة بصحبتها الضابط المطلوب للقضاء (عمر نزار) لغرض التحقيق معه بقضايا قتل المتظاهرين في ذي قار بمجزرة الزيتون، وفقا لمصدر أمني.

أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الأحد (20 شباط الحالي)، براءة المقدم عمر نزار من جميع التهم الموجهة إليه بقضية الموصل والتي أثيرت نتيجة أحد الصحفيين، لخلافات بينه وبين فرقة الرد السريع.

وكانت منظمة "إنهاء الإفلات من العقاب"، قد أجرت تحقيقاً استقصائياً، كشف بالوثائق والتسجيلات الفيديوية، عن ضلوع الضابط برتبة مقدم في قوات الرد السريع عمر نزار، بارتكاب جرائم قتل وتعذيب بحق المدنيين خلال عمليات تحرير الموصل من قبضة داعش، عام 2016، وخلال الاحتجاجات الشعبية التي شهدتها مدن عراقية عدة، وأبرزها حادثة جسر الزيتون في مدينة الناصرية.

هذا وتصدر وسم #حاسبوا_عمر_نزار، منصات وسائل التواصل الاجتماعي، خلال الأيام القليلة الماضية، بعشرات الآلاف من التغريدات، المطالبة من السلطات العراقية الرسمية، بمحاكمة عمر نزار، وجميع الضالعين من قوات الأمن في قتل وتعذيب المدنيين عبر استغلال وظائفهم.