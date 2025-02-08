تأكيداً لما انفردت به شفق نيوز.. الحمداني رئيساً لمجلس محافظة بغداد

شفق نيوز/ صوّت مجلس محافظة بغداد في جلسة عقدها، اليوم السبت، على انتخاب "عمّار الحمدني" رئيساً للمجلس خلفاً للمقال "عمار القيسي"، وذلك بأغلبية اصوات الاعضاء الحضور.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن 42 عضوا من اصل 58 من أعضاء المجلس صوتوا لصالح انتخاب الحمداني رئيسا للمجلس عن حزب "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي.

وكان مصدر من داخل مجلس محافظة بغداد قد كشف، يوم الثلاثاء الرابع من شهر شباط الجاري، عن اتفاق سياسي يقضي بترشيح عمار الحمداني، بديلاً عن رئيس المجلس الحالي عمار القيسي.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "اتفاقاً سياسياً لجميع القوى السنية على ترشيح عمار الحمداني، بديلاً عن عمار القيسي"، مبيناً أنه "كان من المفترض عقد جلسة لانتخاب بديل عن القيسي، لكن الأخير قدم إجازة مرضية لمدة 14 يوماً ولحين عودته أجلت الجلسة".

صوّت مجلس محافظة بغداد، مساء يوم الخميس الماضي، على إقالة رئيسه عمار القيسي، بالأغلبية المطلقة للأعضاء بعد عدم القناعة على أجوبته في جلسة استجوابه.