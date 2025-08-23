تأكيداً لشفق نيوز.. نقل الكلية العسكرية من ذي قار إلى واسط (وثيقة)

شفق نيوز- ذي قار/ واسط

وجهت رئاسة أركان الجيش العراقي، بتشكيل لجنة لتفتيش الكلية العسكرية الرابعة في الناصرية مركز محافظة ذي قار وآمرية معسكر النعمانية في محافظة واسط للاطلاع على البنى التحتية والمفاصل الأخرى في الكلية.

جاء ذلك في وثيقة صادرة من رئاسة أركان الجيش (التدريب)، وردت لوكالة شفق نيوز، وموجهة إلى المفتشية العسكرية العامة، فيما أشارت إلى أن اللجان المشكلة تبدأ أعمالها يوم غد الأحد، وذلك استعداداً لنقل الكلية إلى محافظة واسط.

وكان مصدر مطلع في محافظة ذي قار، أفاد في 18 حزيران/يونيو 2025، بإكمال الإجراءات لنقل الكلية العسكرية من المحافظة إلى مركز النعمانية بمحافظة واسط.

ولفت المصدر، إلى أن "حكومة ذي قار المحلية تعارض هذه الفكرة وتحاول الضغط بكل الطرق المسموحة لغرض إلغاء فكرة نقل الكلية العسكرية من الناصرية إلى مدينة الكوت".

يذكر أن أكثر من 100 طالب من الدورة الجديدة في الكلية العسكرية الرابعة بمحافظة ذي قار تعرضوا لحالات إغماء نتيجة الإجهاد الحراري ونفاد مياه الشرب، ما أدى إلى وفاة طالبين وإصابة آخرين، وسط اتهامات بالإهمال.

وأقرت وزارة الدفاع بالحادثة، فيما وجّه رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتشكيل مجلس تحقيقي، وأمر بإعفاء عدد من القيادات العسكرية، ومنح رتبة ملازم للمتوفين، مؤكداً على ضرورة تحسين ظروف التدريب وتعامل الكوادر مع الطلبة.