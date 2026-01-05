تأكيدا لشفق نيوز.. مكتب الشمري: كُلف بمهام وزارة الهجرة والمهجرين وكالة

شفق نيوز- بغداد

أعلن المكتب الإعلامي لوزير الداخلية عبد الأمير الشمري، يوم الاثنين، عن مباشرة الوزير بإدارة مهام وزارة الهجرة والمهجرة وكالة، بالإضافة لمهامه.

وقال المكتب في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بناءً على توجيهات رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة السيد محمد شياع السوداني، باشر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، فضلاً عن مهام عمله، وزيراً للهجرة والمهجرين وكالةً".

وأضاف "عقد الشمري اجتماعاً مع الكادر المتقدم في الوزارة واستمع خلاله إلى إيجاز مفصل عن الواجبات والمهام التي تقوم بها وزارة الهجرة والمهجرين".

وكان مصدرا كشف لوكالة شفق نيوز، عن تكليف وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري بادارة وزارة الهجرة والمهجرين إلى جانب مهام عمله في الداخلية.

وأخبر المصدر، وكالة شفق نيوز، بأن الشمري كُلف بإدارة وزارة الهجرة والمهجرين في الحكومة الحالية المنتهية ولايتها برئاسة محمد شياع السوداني، إلى جانب مهامه الحالية في وزارة الداخلية.

وأشار المصدر إلى أن هذا التكليف جاء بعد شغور منصب وزيرة الهجرة إيفان فائق في الحكومة المنتهية ولايتها، بعد أن تسلّمت مهامها كمقررة في مجلس النواب العراقي.