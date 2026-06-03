تأكيداً لشفق نيوز.. أمر وزاري بتعيين "سليم فرهود حسين" متحدثاً باسم وزارة النفط

شفق نيوز- بغداد

أصدر وزير النفط باسم العبادي، يوم الأربعاء، أمراً وزارياً بتعيين مدير قسم الدراسات الاقتصادية متحدثاً رسمياً باسم الوزارة، بدلاً من صاحب بزون الذي تم إعفائه من منصبه اليوم.

وبحسب كتاب رسمي يحمل توقيع العبادي اطلعت عليه وكالة شفق نيوز، فقد تضمن الأمر الوزاري تعيين مدير قسم الدراسات الاقتصادية سليم فرهود حسين، بصفة المتحدث الرسمي باسم وزارة النفط.

وفي وقت سابق اليوم، أبلغ مصدر مطلع وكالة شفق نيوز بإعفاء المتحدث باسم وزارة النفط صاحب بزون، من مهامه وتسمية بديل له، على خلفية ما وصفها بـ"الإخفاقات المتكررة" في التصريحات الإعلامية، ولا سيما تلك المتعلقة بأزمة البنزين الأخيرة.

وقال المصدر إن وزير النفط أصدر قراراً بإعفاء المتحدث باسم الوزارة من مهامه كمتحدث، مع تسلمه المكتب الاعلامي للوزارة، وتسمية بديل من الدائرة الاقتصادية المعنية بمتابعة تفاصيل عمل الوزارة.

وكان المتحدث باسم الوزارة صاحب بزون، قد أكد في حديث سابق لوكالة شفق نيوز، إنه "لا توجد أي أزمة في البنزين سواء (العادي) أو (المحسن) اطلاقاً"، مؤكداً أن "هذه المادة متوفرة".

وعزا بزون، الازدحام الحاصل إلى تزايد الطلب على الوقود خلال هذه الفترة، نتيجة تنقل المواطنين بين المحافظات خلال عطلة عيد الأضحى واقتراب زيارة عيد الغدير، فضلاً عن ارتفاع درجات الحرارة وما يرافقه من زيادة استخدام أجهزة التبريد في المركبات، الأمر الذي يرفع معدلات استهلاك البنزين.