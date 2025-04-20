تأكيداً لشفق نيوز.. النزاهة تعلن تفاصيل اقتحام بلدية ذي قار

شفق نيوز/ أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، يوم الأحد، تمكنها من ضبط ستة موظفين في مديرية بلدية الناصرية الأولى ومديريتي التسجيل العقاري الأولى والثانية في ذي قار، نتيجة تلاعبهم وهدرهم لما يقارب 100 مليار دينار.

ويأتي هذا تأكيداً لما كانت قد أفادت به وكالة شفق نيوز، يوم الخميس الماضي، بشأن تنفيذ قوة من هيئة النزاهة مدعومة بقوات أمنية كبيرة عملية اقتحام لمديرية بلدية الناصرية، واعتقال موظفين من بينهم مسؤول تنظيم المدن، وفق أوامر قبض صادرة بحقهم بموجب المادة 340 من قانون العقوبات، فيما تم الإعلان حينها عن فرار تسعة موظفين آخرين وملاحقتهم من قبل الجهات الأمنية.

واليوم، أفادت هيئة النزاهة، في معرض حديثها عن تفاصيل العملية النوعية التي نُفذت بموجب مذكرة قضائية، بأن ثلاثة فرق عمل مؤلفة في مكتب تحقيق ذي قار، تمكّنت بعد إجراء عمليات التقصي والتحري من ضبط الموظفين الستة، بتهمة التلاعب بكشوفات أراضٍ متميزة وهدر قرابة 100 مليار دينار.

وأوضحت أن العملية أسفرت أيضاً عن ضبط الأوليات الخاصة بوجود تلاعب وهدر بقيمة (98,610,000,000) دينار، لافتة إلى أن المتهمين أقدموا على التلاعب في الكشوفات الفنية لقطع الأراضي المتميزة والتجارية للأعوام 2020 و2021 و2022 و2023 و2024، مشيرة إلى تخصيص تلك الأراضي لشرائح مختلفة خلافاً للقانون الذي يُلزم باتباع طرق المزايدة وبالأسعار الحقيقية.

وأضافت أن المتهمين الستة سيقوا بصحبة محضر الضبط الأصولي والأوليّات المضبوطة، في العملية التي نُفذت وفق أحكام المادة 340، إلى قاضي التحقيق المختص بالنظر في قضايا النزاهة بذي قار، لاستكمال الإجراءات القانونية وتقرير مصير المتهمين.