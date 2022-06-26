تأكيداً لشفق نيوز.. النزاهة تعلن ضبط 11 متهماً في كهرباء ديالى

شفق نيوز/ اعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، اليوم الاثنين، ضبط 11 متهماً في دائرة توزيع كهرباء ديالى، مشيرة الى تنفيذ عملية على خلفيَّة اقتراف خروقاتٍ في أحد لجان مشتريات الدائرة.

وقالت الهيئة في بيان ورد الى وكالة شفق نيوز، إن ملاكات دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحاديَّة من ضبط 11متهماً في دائرة توزيع كهرباء ديالى؛ جراء ارتكابهم خروقات في أحد اللجان التي يحملون صفة العضوية فيها.

واضافت أن العمليَّة نُفِّذَت بناءً على مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت بأن مكتب تحقيق الهيئة في محافظة ديالى تلقى معلوماتٍ عن اقتراف خروقاتٍ في دائرة توزيع كهرباء المحافظة، فبادر إلى تأليف فريق عمل؛ للتحري والتقصي عن تلك المعلومات مؤلف من محققي شعبة التحري والضبط في المكتب.

وأوضحت أنَّ فريق عمل المكتب انتقل إلى دائرة توزيع كهرباء ديالى، حيث تم ضبط المتهمين البالغ عددهم (١١) متهماً من لجان مشتريات وتنفيذ المشاريع الصغيرة الخاصة بالدائرة؛ لاقترافهم خروقاتٍ تمثلت بجلب وصولات شراءٍ وهميَّةٍ، فضلاً عن وجود مُغالاةٍ في أسعارها الحقيقيَّة.

ونوهت بتنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، وعرضه رفقة المُتَّهمين والمُبرزات المضبوطة على قاضي محكمة تحقيق النزاهة (الخفر) في ديالى؛ بغية استكمال الإجراءات القانونيَّـة المُناسبة بحقهم.

والاربعاء الثاني والعشرين من حزيران الجاري، أبلغ مصدر أمني في ديالى، وكالة شفق نيوز، أن قوة أمنية وبناء على أوامر من محكمة النزاهة اعتقلت مدير محطة توزيع كهرباء العظيم، مع عدد من الموظفين بتهم الفساد والاختلاس، موضحا أن أوامر الاعتقال صدرت بعد تحقيقات من قبل النزاهة بفقدان اسلاك ومعدات كهربائية من المحطة واستغلالها لأغراض شخصية.