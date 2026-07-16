تأكيداً لشفق نيوز.. النزاهة تضبط مليارات جديدة وكيلوغرامات ذهب بقضية الجميلي (صور)

شفق نيوز- بغداد

أعلن القضاء العراقي، يوم الخميس، ضبط أموال ومصوغات ذهبية ضمن التحقيقات الجارية في قضية وكيل وزارة النفط لشؤون التصفية السابق، عدنان الجميلي.

وذكر إعلام القضاء، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن قاضي تحقيق محكمة جنايات مكافحة الفساد المركزية أوضح أن جزءاً من الأموال المضبوطة كان مودعاً لدى عدد من الأشخاص، فيما عُثر على الجزء الآخر مخبأً داخل جدران عدد من الدور.

وأضاف القاضي أن مجموع الأموال المتحصلة بلغ 25 مليار دينار عراقي و200 ألف دولار أميركي، فضلاً عن 4 كيلوغرامات من المصوغات الذهبية.

وأشار إلى أن التحقيقات في قضية المتهم الموقوف عدنان الجميلي ما تزال مستمرة، ضمن إجراءات متابعة متحصلات الجريمة والمتورطين فيها.

وأفاد مصدر أمني في صلاح الدين، بوقت سابق من اليوم الخميس، لوكالة شفق نيوز، بالعثور على 25 قنينة مياه بلاستيكية مملوءة بمبالغ مالية بعملة الدولار الأميركي، كانت مخبأة داخل مدخنة أحد المنازل العائدة لوكيل وزارة النفط لشؤون التصفية، الموقوف عدنان الجميلي في مدينة تكريت.