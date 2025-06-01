تأكيدا لشفق نيوز.. المالية تطلق رواتب المتقاعدين العراقيين

شفق نيوز/ أفاد مصدر مخول في وزارة المالية، يوم الأحد، بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر حزيران/ يونيو الحالي.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إنه "تم صرف رواتب المتقاعدين من المدنيين والعسكرين لشهر حزيران"، ودعا "كافة المستفيدين مراجعة فروع المصرف ومراكز الدفع الالكتروني لاستلام مستحقاتهم المالية".

وكان مصدرا، قد كشف يوم أمس، لوكالة شفق نيوز، أن وزارة المالية ستباشر غداً الأحد (اليوم) بصرف رواتب المتقاعدين لشهر حزيران/يونيو المقبل.

وقال المصدر لوكالة شفق نيوز، إن "رواتب المتقاعدين من المدنيين والعسكرين لشهر حزيران ستوزع غداً".