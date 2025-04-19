تأكيداً لشفق نيوز.. الصحة تعلن تسجيل حالتي وفاة بالحمى النزفية واصابة 14 آخر

شفق نيوز/ اكدت وزارة الصحة، اليوم السبت، صحة المعلومات التي وردت لوكالة شفق نيوز، بشأن تسجيل حالتي وفاة بمرض الحمى النزفية في محافظة كركوك، فيما كشفت عن تسجيل 14 اصابة في محافظات مختلفة.

وقال المتحدث باسم الوزارة سيف البدر في تصريح صوتي عممه على وسائل الإعلام، إن "آخر موقف للحمى النزفية بحالات الاصابة منذ بداية العام الحالي بلغت 14 حالة مؤكدة، إضافة الى تسجيل حالتي وفاة".

واشار، الى ان "حالة الوفاة الثانية وقعت في كركوك صباح اليوم، والاولى لمنتسب في وزارة الصحة في كركوك ايضاً"، موضحا ان "ذي قار سجلت 6 إصابات، فيما سجلت كركوك 4، اما نينوى والمثنى والبصرة والرصافة في بغداد، فقد سجلت حالة اصابة واحدة لكل منها".

هذا وأفاد مصدر طبي في محافظة كركوك، اليوم السبت، بتسجيل ثاني حالة وفاة جراء الإصابة بمرض الحمى النزفية منذ مطلع العام الحالي، وسط تحذيرات من تفشي المرض مع ارتفاع درجات الحرارة.

وقال المصدر للوكالة، إن "ممرضاً شاباً يُدعى يادكار نوري، في العقد العشرين من عمره ويعمل ضمن كوادر دائرة صحة كركوك، توفي متأثراً بمضاعفات نزيف حاد ناتج عن إصابته بالحمى النزفية".

وأشار إلى أن نوري "كان قد أُصيب بالمرض قبل أيام، وتم إدخاله المستشفى لتلقي العلاج، إلا أن حالته الصحية تدهورت ما أدى إلى وفاته"، موضحاً أن "هذه الحالة تُعد الثانية بعد وفاة رجل من أهالي ناحية تازة خورماتو جنوبي المحافظة في وقت سابق".