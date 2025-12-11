تأكيداً لشفق نيوز.. السيستاني سيعاود استقبال الزائرين غداً

شفق نيوز- النجف

أعلن مكتب المرجع الشيعي الأعلى في العراق، علي السيستاني، مساء الخميس، أن المرجع سيعاود استقبال الزائرين ابتداءً من يوم غد الجمعة.

وقال المكتب في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إن "سماحة المرجع الأعلى آية الله العظمى السيد علي الحسيني السيستاني (دام ظله الوارف) سيعاود استقبال الزائرين ابتداءً من يوم غد ـ بإذن الله تعالى".

وكان مصدر مطلع، صرّح يوم الاثنين الماضي، بأن المرجع الأعلى للشيعة في العراق، علي السيستاني، قد أُصيب بمرض الإنفلونزا خلال الأيام الماضية الأمر الذي ادى الى تعليق زيارته داخل منزله في مدينة النجف.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز وقتها، إن المرجع السيستاني قد تماثل للشفاء من المرض وهو الآن يتمتع بصحة جيدة، مبينا أن مكتب المرجعية يدرس اعادة فتح الباب للمحبين للسلام والتبرك بالسيستاني خلال الساعات الـ48 المقبلة.

وأشار الى عدم صحة الأخبار المتداولة بشأن اصابة المرجع بمرض خطير او غير ذلك، داعياً العراقيين الى عدم تصديق الشائعات ومروجي الاخبار المفبركة.

وقبل أيام قلائل تقرر تعليق الزيارة للسيستاني داخل منزله في النجف، في حين قرر نجله الأكبر محمد رضا السيستاني، وتلميذه الشيخ باقر الإيرواني إيقاف الدروس الحوزوية بشكل مؤقت مما أثارت هذه الخطوات التساؤلات والتكهنات حول الحالة الصحية للمرجع.