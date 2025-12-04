تأكيداً لشفق نيوز.. السوداني في البصرة لافتتاح طريق التنمية

شفق نيوز- البصرة

وصل رئيس مجلس الوزراء "المنتهية ولايته" محمد شياع السوداني، صباح اليوم الخميس، إلى محافظة البصرة أقصى جنوبي البلاد.

وقال مكتبه الاعلامي في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، إن السوداني بصدد "افتتاح المقطع الأول من طريق التنمية (الطريق الرابط بين الفاو وأم قصر بطول 62 كلم)، والمشاركة في مؤتمر مجلس الأعمال العراقي البريطاني".

وكانت شفق نيوز قد أفادت في وقت سابق، بأن السوداني يستعد لزيارة البصرة اليوم الخميس، ضمن جولة رسمية لمتابعة المشاريع الاقتصادية والتنموية في المحافظة، وفقاً لمصدر مطلع الذي أشار أيضاً إلى وصول وزير النقل في حكومة تصريف الأعمال، رزاق محيبس، استعداداً لافتتاح المقطع الأول من الطريق.

وتتضمن زيارة السوداني افتتاح مشروع الطريق الذي يشمل النفق المغمور ضمن المقطع الأول، ضمن جهود الحكومة لتحريك عجلة التنمية وربط الموانئ الرئيسية بالمناطق الداخلية، بما يسهم في دعم النشاط الاقتصادي وتحسين الخدمات اللوجستية.