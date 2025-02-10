تأكيداً لشفق نيوز.. الخطوط الجوية العراقية توضح سبب الهبوط الاضطراري لإحدى طائراتها

شفق نيوز/ أصدرت الخطوط الجوية العراقية، يوم الاثنين، توضحاً عقب الهبوط الاضطراري لإحدى طائراتها في مطار بغداد الدولي.

وذكرت إدارة الخطوط الجوية، في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أن إحدى طائراتها التي كانت متجهة من مطار البصرة الدولي إلى مطار أربيل الدولي "اضطرت إلى الهبوط بشكل طارئ في مطار بغداد الدولي بعد تعرض أحد المسافرين إلى حالة صحية طارئة خلال الرحلة أدت الى وفاته".

وأكدت الشركة، بحسب البيان، أن "الطاقم الجوي تعامل مع الموقف وفق الإجراءات المتبعة عالمياً في مثل هذه الحالات، حيث تم اتخاذ القرار بالهبوط الاضطراري بعد دخول أجواء العاصمة".

وأشارت الشركة بحسب البيان، إلى أن "سلامة الركاب تبقى على رأس أولوياتها"، موضحة أن "قرارات الهبوط الاضطراري في مثل هذه الظروف تأتي تماشياً مع القوانين والأنظمة الدولية التي تفرض تقديم المساعدة الفورية لأي حالة طارئة تحدث على متن الطائرات".

وقبل قليل، أفاد مصدر في مطار بغداد لوكالة شفق نيوز، بأن طائرة عراقية اضطرت للهبوط في المطار إثر وفاة أحد المسافرين.

وقال المصدر، إن طائرة تابعة للخطوط الجوية العراقية، كانت في رحلة متوجهة من البصرة إلى أربيل، اضطرت للهبوط اضطرارياً في مطار بغداد بعد وفاة أحد المسافرين.

وأكد المصدر، أن الطائرة قامت بهبوط اضطراري إثر تدهور حالة المسافر الصحية، حيث تم إنزال جميع الركاب في مطار بغداد.