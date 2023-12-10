تأكيداً لشفق نيوز.. التربية تعلن تعطيل الدوام المدرسي لمدة أسبوع

شفق نيوز/ أعلنت وزارة التربية، مساء اليوم الأحد، تعطيل الدوام الرسمي في مدارس العراق كافة لمدة أسبوع ضمن الإجراءات الجارية للتهيئة لانتخابات مجالس المحافظات المزمع إجراؤها الشهر الجاري.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ أنه سيتم تعطيل الدوام في المدارس كافة اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق 12 كانون الأول ديسمبر الجاري ولمدة إسبوع واحد فقط على أن يستأنف الدوام يوم الأربعاء الموافق 20 من الشهر الجاري.

وأكدت أنها وجهت الملاكات التربوية والإدارات المدرسية بالتعاون التام مع اللجنة العليا والمفوضية المستقلة للانتخابات لإنجاح هذا المفصل المهم والعرس الوطني الديمقراطي.

وفي وقت سابق اليوم، قالت المتحدثة باسم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، جمانة الغلاي، لوكالة شفق نيوز، إن "المفوضية خاطبت رئاسة الوزراء من أجل تنسيق العمل مع اللجنة الأمنية العليا وتسليم وتجهيز المراكز الانتخابية ونقل المواد الخاصة بالاقتراع وإنهاء كل الاستعدادات اللوجستية والفنية".

وأضافت الغلاي أنه "بناء على ذلك فإنه من المقرر تعطيل الدوام الرسمي في المدارس كافة من يوم الثلاثاء 12/12 ولغاية يوم الثلاثاء 12/19 في بغداد وجميع المحافظات، كونها مراكز انتخابية".

ويستعد العراق لإجراء انتخابات مجالس المحافظات يوم الاثنين 18 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، فيما سيتم إجراء الاقتراع الخاص للقوى الامنية والعسكرية يوم السبت 16 كانون الأول/ ديسمبر الجاري.