تأكيداً لخبر شفق نيوز.. المباشرة بتوزيع رواتب المتقاعدين في العراق

شفق نيوز/ أعلنت هيئة التقاعد، يوم الأحد، المباشرة بصرف رواتب المتقاعدين لشهر شباط الجاري.

كما وأعلن مصرف الرشيد، عن رفع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري، داعياً المستفيدين كافة مراجعة فروع المصرف ومكاتب الدفع الالكتروني لتسلم مستحقاتهم.

وكان مصدر مخول، أفاد لوكالة شفق نيوز، أمس السبت، بأن رواتب المتقاعدين من المدنيين والعسكريين لشهر شباط ستوزع اليوم الأحد، مشيراً إلى أن "عدم توزيع الرواتب أمس يعود إلى مصادفة العطل الرسمية يومي الجمعة والسبت".