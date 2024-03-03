تأكيدا لخبر شفق نيوز .. المالية العراقية تباشر بتوزيع رواتب المتقاعدين

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية ، اليوم الأحد، مباشرتها بإطلاق تمويل رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر آذار الجاري.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه سيتم استكمال إجراءات رفع الرواتب من قبل هيئة التقاعد الوطنية ومصرفي الرافدين والرشيد عبر بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم.

ووفقا للبيان، فإنه يمكن للمتقاعدين (المدني والعسكري) ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف أو منافذ الصرف الآلي في بغداد والمحافظات لتسلم رواتبهم.

وكان مصدر مطلع قد رجح، يوم الخميس 29 من شهر شباط الماضي، توزيع رواتب المتقاعدين (المدني والعسكري)، يوم الاحد الموافق الثالث من شهر آذار/مارس.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز ان سبب التأخير يعود لعدم توفر السيولة النقدية من قبل الجهات المعنية.

يذكر أن رواتب المتقاعدين توزع على المتقاعدين المدنيين والعسكريين لدى الدولة العراقية في اليوم الأول من كل شهر.