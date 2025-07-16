تأكيدا لخبر شفق نيوز السوداني يدشن مطار الموصل الدولي

شفق نيوز - نينوى

افتتح رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، صباح اليوم الأربعاء، مطار الموصل الدولي، وفقا لما أعلنته الحكومة العراقية في بيان.

كما واطلق السوداني، الأعمال التنفيذية لمشروع مصفاة نينوى في ناحية حمام العليل بطاقة 70 ألف برميل يومياً.

ووفقاً لبيان صادر عن مكتبه ورد لوكالة شفق نيوز، فإن السوداني، أجرى جولة في أقسام المطار ومنشآته وصالات الإستقبال والمغادرة واطلع على برج المراقبة، مثمناً جهود العاملين والشركة المنفذة للعمل.

وأشار إلى أن مطار الموصل سيتم تشغيله بشكل كلي بعد شهرين، بعد اختيار شركة متخصصة بهذا الأمر، وسيكون همزة وصل مُضافة بين الموصل وباقي مدن العراق والمنطقة، مؤكداً العمل على تعزيز الفرص الاقتصادية والتنموية لمحافظة نينوى من خلال تشغيل رحلات الطيران من المطار وإليه.

ولفت البيان، إلى تعزيز المدرج الرئيسي بطول 350 متراً ليصبح طوله الكلّي (3) آلاف متر، وعرض (45) متراً، وهو مصمم لاستيعاب الطائرات الكبيرة لنقل المسافرين والشحن الجوي، وستكون الطاقة الاستيعابية للمطار بحدود (630) الف مسافر سنوياً، وطاقة الشحن الجوي بحدود 30 الف طن سنوياً.

وكان مصدر حكومي في محافظة نينوى قد أفاد، أمس الثلاثاء، أن رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني سيزور مدينة الموصل اليوم الأربعاء في زيارة رسمية تهدف لافتتاح عدد من المشاريع الاستراتيجية في المحافظة، أبرزها مطار الموصل الدولي.

وقال المصدر، في تصريح لوكالة شفق نيوز، إن "السوداني سيصل إلى الموصل صباح اليوم الأربعاء، على رأس وفد حكومي رفيع يضم عدداً من الوزراء، للمشاركة في مراسم افتتاح مشاريع حيوية في المدينة".

وأشار إلى أن "الزيارة ستتضمن افتتاح مطار الموصل بعد استكمال إعادة تأهيله وفق أعلى المواصفات الفنية، اضافة إلى افتتاح فندق (رامادا) السياحي، وافتتاح عدد من المشاريع الخدمية الأخرى في مركز المدينة".

وبيّن المصدر أن جدول الزيارة يشمل أيضاً "وضع حجر الأساس لمحطة كهرباء استثمارية جنوب الموصل، إلى جانب تدشين العمل ووضع حجر الاساس في أحد الحقول النفطية ضمن حدود المحافظة".

وأضاف، أن "عدداً من الوزراء والمسؤولين الحكوميين وصلوا إلى مدينة الموصل امس الثلاثاء تمهيداً لمراسم الافتتاح في مطار الموصل واستقبال رئيس مجلس الوزراء في زيارته المرتقبة".

وكان محافظ نينوى، عبد القادر الدخيل قد اعلن، مطلع شهر أيار/مايو الماضي، عن هبوط أول طائرة تجريبية تابعة للخطوط الجوية العراقية في مطار الموصل الدولي.

يذكر أن مشروع مطار الموصل الدولي قد شهد انطلاقة جديدة عام 2023 بسبب الدمار الذي لحق به إبان سيطرة داعش على الموصل، وتم تمويله عبر موازنة الحكومة المحلية لمحافظة نينوى، وبتعاون مباشر مع عدة جهات حكومية من ضمنها وزارات النقل والداخلية، وسلطة الطيران المدني، وهيئة المنافذ الحدودية.

وكشف مصدر مطلع، مساء السبت الماضي، عن افتتاح مطار الموصل الدولي نهاية الأسبوع الجاري، بحضور رئيس الحكومة الاتحادية محمد شياع السوداني، فيما من المتوقع أن تشمل الزيارة افتتاح جامع النوري ومئذنته الحدباء.