تأكيداً لخبر شفق نيوز .. التربية تقرر دورا ثالثا للراسبين بجميع الدروس

شفق نيوز- بغداد

أعلنت وزارة التربية، يوم الأحد، عن اعتماد دور ثالث للمراحل المنتهية، كما قررت إضافة درجتين لمعالجة الحالات الحرجة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إن "هيئة الرأي صوتت على إعتماد الدور الثاني التكميلي والدور الثالث للمراحل المنتهية الثلاث للراسبين بجميع الدروس (السادس الابتدائي، والثالث المتوسط، والسادس الاعدادي) على ان يتم رفع القرار الى مجلس الوزراء للبت فيه".

وأضافت أن "هيئة الرأي قررت إضافة درجتين لمعالجة الحالات الحرجة لتلاميذ وطلبة المراحل غير المنتهية للعام الدراسي 2024-2025، مراعاة لظروفهم الاستثنائية ودعمهم لمواصلة مسيرتهم الدراسية".

كما قررت الوزارة: "إيقاف العمل بشرط معدل البقاء في مدارس الموهوبين، أسوة بمدارس المتفوقين والمتميزين، لهذا العام الدراسي فقط، حفاظا على مجهودات الطلبة".

وكان مصدرا في وزارة التربية العراقية، كشف صباح اليوم الأحد، عن نية الوزارة إعطاء "دور ثالث" لطلبة السادس الاعدادي بكافة فروعه، للراسبين في الدور الثاني.

وقال المصدر، لوكالة شفق نيوز، إن "وزارة التربية العراقية تنوي الإعلان عن (دور ثالث) لطلبة السادس الاعدادي بكافة فروعه للراسبين في الدور الثاني، حتى وان كان الطالب راسباً بأكثر من ثلاثة دروس".