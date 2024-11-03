تأكيداً لخبر شفق نيوز .. اطلاق رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني

شفق نيوز/ أعلنت هيئة التقاعد الوطنية اليوم الأحد عن البدء بصرف رواتب المتقاعدين المدنيين والعسكريين لشهر تشرين الثاني وبشكل تدريجي.

وأوضحت الهيئة في بيان اليوم، سبب تأخير اطلاق الرواتب الى مصادفة اليوم الأول والثاني من الشهر عطلة نهاية الأسبوع.

ودعت الهيئة في بيانها، لمتقاعدين كافة ممن تصلهم رسائل نصية مراجعة فروع المصارف ومنافذ الدفع الالكتروني في بغداد والمحافظات لتسلم رواتبهم.

في غضون ذلك أعلن مصرف الرشيد ، صرف رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تشرين الثاني.

ودعا مصرف الرشيد في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، المستفيدين كافة الى مراجعة فروع المصرف ومكاتب الدفع الالكتروني لتسلم مستحقاتهم المالية.

وكان مصدر مطلع قد رجح أمس السبت، توزيع رواتب المتقاعدين لشهر تشرين الثاني سيكون يوم الأحد.

وقال المصدر في حديث لوكالة شفق نيوز انه "سيتم توزيع رواتب المتقاعدين المدني والعسكري لشهر تشرين الثاني مساء (اليوم) الأحد بعد إشعار التمويل المالي من قبل الجهات المعنية".

واضاف ان "سبب تأخير التوزيع لتزامنها مع العطلة".

وتقوم دائرة التقاعد العامة بتوزيع رواتب المتقاعدين بداية كل شهر.