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تأكيداً بما انفردت به شفق نيوز.. الداخلية العراقية تكشف تفاصيل اعتقال الطبيبة المزيفة

Category: مجتـمع

Date: 2022-01-04T11:25:42+0000
تأكيداً بما انفردت به شفق نيوز.. الداخلية العراقية تكشف تفاصيل اعتقال الطبيبة المزيفة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة الداخلية العراقية، يوم الثلاثاء، القبض على فتاة تنتحل صفة طبيبة في مدينة الطب.

وقالت وزارة الداخلية في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بعد المتابعة الحثيثة من قبل قوة حماية مجمع مدينة الطب لأحدى النساء التي انتحلت صفة طبيبة في قسم طوارئ مستشفى بغداد التعليمي بتاريخ (10 / 11 / 2020) والتي وردت بحقها شكوى من من ذوي أحد المتوفين وبعد تعميم صورتها واوصافها على المنتسبين كافة والتأكيد على محاولة القبض عليها حال التعرف عليها ، تمكنت مفارز مديرية حماية المنشأت والشخصيات من ملاحظتها والتحفظ عليها من قبل احد المنتسبين وهي ترتدي الزي الخاص بالأطباء وهي تحاول الدخول لقسم لطوارئ مستشفى بغداد التعليمي مدعية بأنها طبيبة ولديها حالة مستعجلة وبصحبتها شخصين اثنين".

وأضافت، "بعد التعرف عليهم تم تقديم شكوى اصولية بحقم من قبل ادارة مستشفى بغداد التعليمي المتمثلة بممثلها القانوني في مركز شرطة مدينة الطب بعد تسليمها اصوليا الى المركز أعلاه".

وكان مصدر أمني مسؤول أبلغ اليوم الثلاثاء وكالة شفق نيوز، بإلقاء القبض على امرأة انتحلت صفة طبيبة، واخترقت قسم طوارئ مستشفى بغداد التعليمي بمدينة الطب، وذلك بعد تقديم ذوي مريض شكوى إلى القوات الأمنية بتهمة تسببها بمقتله.

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