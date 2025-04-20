تأسيس كيان نقابي جديد موازٍ لاتحاد العمال في العراق (صور)

شفق نيوز/ أعلن الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، يوم الأحد، تأسيس كيان موازي للاتحاد العام لنقابات العمال في خطوة تهدف إلى إعادة هيكلة العمل النقابي وتعزيز الدفاع عن حقوق هذه الشريحة من المجتمع.

وقال رئيس الاتحاد الجديد، حسن علي عبد الكريم، لوكالة شفق نيوز، إن "الاتحاد تأسس رسمياً في عام 2025، وسبق أن أجرى انتخابات لاختيار أعضاء مكتبه التنفيذي بمشاركة واسعة من النقابات العمالية".

وأشار عبد الكريم إلى أن "تأسيس الاتحاد جاء استجابة للحاجة الملحة إلى معالجة المشكلات المتراكمة التي تواجه العمال في العراق"، مؤكداً أن "الاتحاد في صدد فتح فروع له في جميع المحافظات العراقية".

وأضاف أن "النهوض بشريحة العمال وتحسين واقعهم المعيشي والمطلبي، كان من أبرز الدوافع لتأسيس الاتحاد"، لافتاً إلى "انضمام أعداد كبيرة من العمال خلال فترة وجيزة".

من جهتها، أكدت نائبة رئيس الاتحاد، لمى الكعبي، لوكالة شفق نيوز، أن "التشكيلات النقابية السابقة لم تنجح في تلبية طموحات الطبقة العاملة بالشكل الكافي"، مضيفة "اتحادنا يسعى إلى تقديم كل ما يمكن لخدمة العمال وتحقيق مطالبهم".

بدوره، أعرب رئيس الاتحاد العراقي لنقابات العمال، وليد نعمة، لوكالة شفق نيوز، عن أمله في أن يُحدث الاتحاد الجديد نقلة نوعية في الحركة العمالية العراقية، مبيناً أن التأسيس تم استناداً إلى المادة 78 من قانون تنظيم الحريات النقابية لسنة 2017.

وشدد على "أهمية أن يكتسب الاتحاد الجديد الصفة القانونية الكاملة وفقاً للمعايير المنصوص عليها في القانون"، مؤكداً أن "العامل هو من يمتلك الصفة الطبيعية القانونية كونه يتقاضى أجراً لقاء عمله".

وأضاف أنه "في حال وجود تضارب معنوي مع تشكيلات نقابية أخرى، فإن ذلك قد يمنع الاتحاد من الحصول على الصفة القانونية".

وعبّر عدد من العمال المشاركين في المؤتمر عن تطلعاتهم بأن يلعب الاتحاد الجديد دوراً فاعلاً في معالجة أبرز التحديات التي تواجههم، وفي مقدمتها البطالة، العمالة الوافدة، والضمان الاجتماعي.

وقال العامل علي محمود، لوكالة شفق نيوز، إن "هذه الملفات تعتبر الأكثر إلحاحاً".

بينما أعرب العامل حسين علي، لوكالة شفق نيوز، عن أمله في أن يسهم الاتحاد في تعزيز العمل النقابي والوقوف بقوة إلى جانب حقوق العمال.

يُذكر أن اسم الاتحاد الجديد مطابق لاسم الاتحاد العام لنقابات العمال في العراق، ولا يختلف عنه سوى بإضافة عبارة "جمهورية العراق" في التسمية الرسمية.